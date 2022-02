"Wer Häuser baut, will bleiben. Und wenn man eine Synagoge baut, sage ich immer, dann will man erst recht bleiben", sagte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, beim Richtfest der neuen Synagoge in Dessau am Montag. Die Stadt Dessau-Roßlau könne stolz sein, dass Juden sich wieder dazu entschließen, dort zu leben und ihre Zukunft aufzubauen, sagte Lehrer.