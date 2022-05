Jugend-Engagement-Preis Sachsen-Anhalt Auszeichnungen für Nachhilfe-Projekt und Spendenaktion für Obdachlose

Die einen bieten Nachhilfe für Kinder aus bildungsfernen Familien an, die nächsten sammeln Geld für Obdachlose, andere engagieren sich gegen Antisemitismus: Insgesamt zwölf Projekte in Sachsen-Anhalt sind am Samstag mit dem Jugend-Engagement-Preis ausgezeichnet worden.