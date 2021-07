Laut Landesverband sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Schließungen vorgesehen. Mit Landes- und Bundesförderung sowie den eigenen finanziellen Reserven sei man bisher gut durch die Krise gekommen. Pläne für eine neue und größere Jugendherberge sind aber in weite Ferne gerückt. Die durch die Pandemie verschlechterte Wirtschafts- und Finanzlage des Landesverbandes lasse dies zumindest kurzfristig nicht zu.

In den Ferien hoffen die Jugendherbergen - wie hier in Magdeburg - auf Familien. Bildrechte: dpa Spricht man mit den Betreibern der Jugendherbergen, hört sich der Blick in die Zukunft nach einer Mischung aus optimistischem Hoffen und Bangen an. Zwar sind Klassenfahrten für die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt wieder erlaubt. Das ist beispielsweise in den Herbergen in Thale und Schierke spürbar. Vor den Sommerferien wird allerdings eher unterrichtet statt gereist.

Kaum Buchungen vor den Sommerferien

Thale und Schierke erwarten in ihren Jugendherbergen bis zu den Ferien jeweils zwei Schulklassen. Und auch nach den Ferien sei das Interesse bisher noch sehr verhalten. Viele Schulen warten offenbar auf die neuen Verordnungen, die dann in Sachsen-Anhalt greifen. Und auch die Warnungen vor einer neuen Corona-Welle bremsen Pläne für Klassenfahrten eher aus. In den Ferien selber hoffen die Jugendherbergen auf viele Familien, die ihren Urlaub im eigenen Land verbringen.

Klassenfahrten sind in Sachsen-Anhalt wieder erlaubt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt hatte im Juni darauf hingewiesen, dass auch Klassen- und Studienfahrten sowie außerunterrichtliche Begegnungen Bildung seien. Das sei in den letzten Monaten zu kurz gekommen. Die GEW fordert von den Schulen zumindest Tagesausflüge anzubieten, wenn sie keine mehrtägigen Klassenfahrten planen.

Klassenfahrten seit Juni wieder erlaubt