Wiedereröffnung im Juli Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt bereiten sich auf Klassenfahrten vor

Leere Mehrbettzimmer, Speise- und Gemeinschaftsräume ohne herumalbernde Schülerinnen und Schüler: In der Corona-Pandemie sind viele Reisen für Klassen ausgefallen, die Jugendherbergen zu geblieben. Die sinkenden 7-Tage-Inzidenzen und die Landesregelungen lassen nun aber darauf hoffen, dass zumindest einige in diesem Jahr noch gemeinsam auf Reise gehen können. Die Unterkünfte bereiten sich auf die Öffnung vor.

"Unsere Jugendherbergen sollen geplant alle am 1.7. wieder in den Betrieb gehen", sagte Simon Bischoff vom Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Jugendherbergswerks der Deutschen Presse-Agentur. Man wolle jetzt ein wenig Vorlauf haben, um sich in Ruhe auf die Wiedereröffnung vorbereiten zu können und etwa die Hygienemaßnahmen an die aktuellen Vorgaben anpassen zu können.

Schulfahrten wieder erlaubt

Am Donnerstag hatte das Bildungsministerium bekannt gegeben, dass in Sachsen-Anhalt unter bestimmten Umständen auch mehrtägige Schulfahrten wieder erlaubt sind. Vor allem Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen solle damit ein besonderer Abschied von der Klasse ermöglicht werden, heißt es in dem Schreiben an die Schulleiter.