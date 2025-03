Jugendweihe in Sachsen-Anhalt • Der Landesverband Jugendweihe Sachsen-Anhalt e.V. organisiert an neun Standorten die Feiern im gesamten Bundesland. • Dabei helfen 14 hauptamtliche Mitarbeiter und 158 Ehrenamtliche (acht bis 90 Jahre alt). • 6.500 Jugendliche erhalten 2025 ihre Jugendweihe. • 2025 wird es 160 Veranstaltungen an 68 Feiertagen geben. • Die Jugendweihe-Saison 2025 dauert vom 29. März bis 28. Juni.

Am 29. März 2025 beginnt die Jugendweihe-Saison in Sachsen-Anhalt – und erst am 28. Juni 2025 endet sie. 13 Wochen, 160 Feierstunden, 68 Feiertage: ein echter Jugendweihe-Marathon. Die Jugendweihe in Sachsen-Anhalt zeigt eindrucksvoll, wie stark Tradition und modernes Engagement zusammengehören.