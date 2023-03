Wenn Kriminelle sich an ihren Taten bereichern, hat die Justiz die Möglichkeit, bei einer Verurteilung Vermögen abzuschöpfen – also sich einen Teil der Beute oder deren Wert wiederzuholen. In Sachsen-Anhalt wurde 2022 jedoch deutlich weniger Vermögen abgeschöpft als in den Jahren davor. Das geht aus dem Jahresbericht der Staatsanwaltschaft Naumburg hervor.