Jenny Kraneis hätte am liebsten auch ihr viertes Kind spontan entbunden. Bildrechte: MDR

Obwohl Jenny Kraneis nichts gegen eine vierte spontane Geburt gehabt hätte, beschloss sie zusammen mit ihrem Mann, kein Risiko einzugehen – trotz der medizinischen Gründe keine leichte Entscheidung: "Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Alle meine drei anderen Mädchen sind spontan entbunden und das war so ein schönes Erlebnis. Man ist so stolz, dass man etwas geleistet hat und danach sein Kind auf dem Arm hält. Und beim Kaiserschnitt macht man halt nichts. Man liegt da und wartet, was passiert und dann bekommt man sein Kind gezeigt. Das ist schön, aber doch was Anderes."