Kunst gegen Komasaufen: Schülerin aus Halberstadt gewinnt Plakatwettbewerb

Mit einem Plakat hat die 15-jährige Paulina Kruse von der Europaschule "Am Gröpertor" in Halberstadt den Landessieg beim DAK-Wettbewerb "bunt statt blau" in Sachsen-Anhalt errungen. Wie die Krankenkasse mitteilte, setzte sie sich gegen 442 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Insgesamt beteiligten sich laur DAK bundesweit mehr als 7.000 Schülerinnen und Schüler an der Kampagne gegen Rauschtrinken.