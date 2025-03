Der Karneval in Sachsen-Anhalt hat mit den Straßenumzugen vielerorts seinen Höhepunkt erreicht. In Halle setzte sich der Zug um 10:30 Uhr, in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) um 11:11 Uhr in Bewegung. In beiden Städten sind Tausende Närrinnen und Narren an der Strecke. Es sind die größten Rosenmontags-Umzüge im Land.