Der Karneval in Sachsen-Anhalt hat mit den Straßenumzugen vielerorts seinen Höhepunkt erreicht. In Halle setzte sich der Zug um 10:30 Uhr in Bewegung. Rund 11.000 Schaulustige haben den Aufzug verfolgt, so die Polizei. Unter dem Motto "Die Welt im Narrenspiegel" gab es in der Saalestadt ein stundenlanges Spektakel auf der neun Kilometer langen Feststrecke.