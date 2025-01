Die verschiedenen Begriffe "Karneval", "Fasching" und "Fastnacht" beziehen sich alle aufs Fasten. "Karneval" kommt wahrscheinlich von dem lateinischen Wort "carnelevare", was soviel wie "Fleisch-Wegnahme" bedeutet. In der Fastenzeit darf nämlich unter anderem kein Fleisch gegessen werden. "Fasching" leitet sich vom mittelhochdeutschen "vaschanc" ab und bezeichnet den Ausschank des letzten Fasten-Trunks, also dem letzten alkoholischen Getränk vor der Fastenzeit.



"Fastnacht" bezeichnet die Nacht vor der Fastenzeit, in der ursprünglich die letzten verderblichen Vorräte aufgebraucht werden mussten. Es war außerdem die letzte Gelegenheit, Fleisch, Alkohol, Butter, Eier, Milch und Käse zu sich zu nehmen. Diese Lebensmittel sind in der katholischen Fastenzeit nämlich verboten.