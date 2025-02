Die Stadt Haldensleben blickt in ihrer Planung schon weiter und will auch für ihr Altstadtfest Ende August die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen. "Wir überlegen, wie wir die Zufahrten besser schützen können", erklärte Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) bei MDR SACHSEN-ANHALT. Man sehe sich in der Pflicht, die Feste der Stadt so gut wie möglich abzusichern.