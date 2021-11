Geplante Aktionen Karnevalisten starten in zweite Saison unter Corona-Bedingungen

Das zweite Mal seit Beginn der Corona-Pandemie starten die Narren und Närrinnen in Sachsen-Anhalt in die Karnevalssaison. Am Donnerstag um 11:11 Uhr "stürmen" Vereine Rathäuser, nehmen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die Schlüssel ab. Was in Städten und Kommunen geplant ist.