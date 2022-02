Dirk Vater Bildrechte: dpa

Die Karnevalsvereine in Sachsen-Anhalt sehen sich von der Landesregierung in der Corona-Pandemie vernachlässigt. Wie der Präsident des Landeskarnevalverbandes, Dirk Vater, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hat die erfolgreiche Arbeit der vergangenen dreißig Jahre dadurch erheblichen Schaden genommen. Während es für Sportvereine und Kultur Unterstützung gegeben habe, seien die Karnevalsvereine leer ausgegangen, so Vater.