Die Menschen im Altmarkkreis Salzwedel können sich so viel leisten wie sonst niemand in Sachsen-Anhalt. Das hat eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ergeben. Verglichen wurde die Kaufkraft in bundesweit 400 Kreisen. Insgesamt schnitt Sachsen-Anhalt dabei eher schlecht ab.