Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Pilzberatung, die unsicheren oder unwissenden Speisepilzliebhabern angeboten wird. In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Landesverbandes derzeit 68 geprüfte Pilzberater im Einsatz, die an mehr als 50 Orten in die Körbe schauen und beraten. Fischer zieht eine erste Bilanz. "Ich hatte bisher zwei Pilzfreunde bei der Beratung dabei. Und die haben mir Gartenfunde vorgelegt."