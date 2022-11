Böllern zum Jahresabschluss Städte in Sachsen-Anhalt erlauben Feuerwerk zu Silvester

Trotz fehlender Verbotszonen ist in bestimmten Bereichen innerhalb der Städte das Böllern durch das Sprengstoffgesetz verboten. Das Gesetz verbietet das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden. Das gelte auch für die brandempfindlichen Fachwerkhäuser in Wernigerode und in Halberstadt, teilten die Kommunen mit.