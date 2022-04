In Sachsen-Anhalt soll es in den diesjährigen Sommerferien kein Schülerferienticket geben. Grund ist das geplante 9-Euro-Monatsticket des Bundes. Wie die Nahverkehrsgesellschaft des Landes (Nasa) MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, können Schülerinnen und Schüler damit günstiger unterwegs sein als mit dem Ferienticket. Mit dem 9-Euro-Ticket könne man im Juli und August für zusammen 18 Euro mit dem Nahverkehr durch das Land reisen. Das Schülerferienticket hätte hingegen 28 Euro gekostet, so eine Sprecherin der Nasa.