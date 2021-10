Karl Peglau ist der Erfinder der Ost-Ampelmännchen. Bildrechte: dpa

In einem Interview mit dem Tagesspiegel erklärte Peglau 2005, er habe das Männchen ganz bewusst in dieser Gestalt geschaffen. Der rote Männchen breitet die Arme aus wie einen Absperrbalken. Das grüne schreitet so energisch voran, dass seine Beine eine Pfeilform bilden.



Peglau wollte mit dem Männchen eine Figur schaffen, die die Fußgänger und Fußgängerinnen emotional anspricht. So bekam das Ampelmännchen Hut, Knollennase und einen Bauchansatz. Der Mensch vertraue am ehesten jemandem, der ihm selbst sympathisch sei oder sogar ähnele, so Peglau im Interview weiter.