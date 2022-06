"Wir begrüßen, dass der Bund weiterhin die Testkosten für vulnerable Gruppen, Kinder bis fünf Jahre, Besucher von Kliniken und Pflegeheimen und Haushaltsangehörigen von Infizierten übernimmt. Das war mir sehr wichtig", erklärte Grimm-Benne am Samstag in Magdeburg. Uneingeschränkte kostenlose Testungen seien in der aktuellen Phase der Pandemie nicht mehr angezeigt. "Die Ausgestaltung der Testverordnung ist Aufgabe des Bundes. Die Länder hatten deutlich gemacht, dass sie die Kosten für die Bürgertests nicht übernehmen können", so Grimm-Benne. Derzeit prüfe ihr Ministerium den Entwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach für die neue Testverordnung ab dem 30. Juni.