In Leipzig haben sich am Wochenende die Freunde gedruckter Bücher auf der Buchmesse getroffen. Doch bevor so ein Buch im Regal steht, ist einiges an Arbeit nötig, nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Drucken. Das wird deutlich, wenn man in Calbe im Salzlandkreis zum Gewerbegebiet West abbiegt.