Das Netzwerk gegen Kinderarmut in Sachsen-Anhalt hat sich für verpflichtende medizinische Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen ausgeprochen. Roland Achtzehn vom Verband der Kinder- und Jugendärzte und Mitglied im Netzwerk sagte am Montag in Magdeburg, dass Kinder aus armen Verhältnissen oft durch sprachliche und motorische Defizite auffielen und allgemein häufiger krank seien.