Immer weniger Impfungen bei Kindern in Sachsen-Anhalt

Die immer noch vergleichsweise hohe Impfbereitschaft in Sachsen-Anhalt zeigt sich in höheren Altersgruppen auch bei der Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV). Diese werden von der STIKO für Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren empfohlen. Laut Barmer sind in Sachsen-Anhalt knapp 76 Prozent der 17-jährigen Mädchen vollständig geimpft. Kein anderes Bundesland kann eine höhere Impfquote vorweisen. Bei den Jungen ist der Anteil der Geimpften deutlich niedriger, mit knapp 42 Prozent in Sachsen-Anhalt aber immer noch am höchsten.