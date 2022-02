Klemm fordert Verhältnismäßigkeit bei den Corona-Einschränkungen in Wirtschaft und Kultur. Die Ensembles bräuchten Planbarkeit für ihre künstlerische Arbeit. Jugendreferent Richter erklärt: "Irgendwann haben sich die Regeln ja monatlich geändert. Das hat das ehrenamtliche Personal in den Chören so überfordert, dass hier ein großer Einbruch verzeichnet werden musste. Die wollen künstlerisch arbeiten und sich nicht monatlich mit sich verändernden Gesetzestexten beschäftigen."