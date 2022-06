Zum Kindertag Wo Kinder in Sachsen-Anhalt mitbestimmen dürfen

Auch bei Juniorwahlen können sich Kinder in Sachsen-Anhalt mit einbringen. Dabei wird in der Woche einer Wahl, zum Beispiel der Landtagswahl, in Schulen abgestimmt. Das Ergebnis fließt zwar nicht in das Wahlergebnis mit ein. Aber es geht auch eher darum, dass sich Kinder und Jugendliche im Unterricht mit Politik und dem Ablauf von Wahlen befassen und dann selbst ihre Entscheidung treffen. Die Juniorwahl gibt es landesweit in allen Schularten außer der Grundschule. Möglich ist das Projekt ab der 7. Klasse.



Bei der Juniorwahl zur Landtagswahl 2021 wurde zwar auch die CDU stärkste Partei. Mit 18,3 Prozent erhielt sie allerdings viel weniger Stimmen als bei der "richtigen" Wahl (37,1 Prozent). Zweitstärkste Partei wurde die FDP mit 13,7 Prozent (bei den Erwachsenen: 6,4 Prozent). Auffällig war auch, dass an den Schulen insgesamt 20,6 Prozent kleine Parteien wählten, die Tierschutzpartei hätte es mit 6,2 Prozent sogar ins Parlament geschafft. Bei den Erwachsenen stimmten nur 10,4 Prozent für kleine Parteien.