Betrachtet man also die Entwicklungen im Zeitraum von 1991 bis 2021, so ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen stärker gesunken (-47 Prozent) als die Anzahl der für sie zuständigen Ärztinnen und Ärzte (-37 Prozent), was sich wiederum positiv auf die Versorgungssituation auswirken müsste.

Betrachtet man allerdings die regionale Verteilung der praktizierenden Kinderärztinnen und -ärzte im Jahr 2021, ergibt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Spitzenreiter in Sachen kinderärztliche Versorgung ist Halle. Auf 10.000 Kinder und Jugendliche kommen in der Saalestadt umgerechnet knapp 9 Kinder- und Jugendmedizinerinnen und -mediziner. In Dessau-Roßlau liegt der Wert bei 7, in Magdeburg bei rund 6. Deutlich geringer hingegen ist die Quote auf dem Land.