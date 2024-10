Um auch in den kommenden Jahren die kinderärztliche Versorgung in Sachsen-Anhalt flächendeckend zu gewährleisten, müssen zahlreiche Renteneintritte in den kommenden Jahren kompensiert werden. Nach Angaben der Bundesärztekammer ist etwa die Hälfte der momentan ambulant praktizierenden Ärzteschaft in der Kinder- und Jugendmedizin in Sachsen-Anhalt 50 Jahre alt oder älter. Rund ein Drittel hat bereits das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten.