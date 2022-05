Dr. Wolfgang Pilz ist Kinder- und Jugendpsychologe in Magdeburg. Er weiß um die natürliche Resilienz von Kindern. Die, die in stabilen Verhältnissen leben, würden auch psychisch gut durch die Pandemie kommen. Doch nicht alle Kinder konnten sich in den vergangenen Monaten auf das neue Leben mit Corona umstellen. Für seinen Vortag auf der Konferenz in Staßfurt hat Pilz Zitate junger Patienten mitgebracht. Sie stammen von Jugendlichen im Alter von 12 bis 13 Jahren:

Ich kam mit dem Lockdown nicht zurecht. Ich zog mich immer mehr zurück, aß weniger, mein Tag-Nacht-Rhythmus verschob sich, ich bekam Angst vor Prüfungen.

Ich kam mit den Lernaufgaben nicht klar. Ich wurde schon vorher gemobbt, dann bin ich nach dem Lockdown immer seltener zur Schule gegangen.

Seitdem habe ich immer mehr Angst vor Krankheiten entwickelt. Ich war panisch, dass sich meine Mutter impfen lässt.

Es sind viele individuelle Schicksale, auf die Wolfgang Pilz jede Woche trifft. Und doch haben sie vieles gemeinsam. "Ich bemerke oft, dass ich mehrmals die Woche das Gleiche erzähle", berichtet er. Besonders das Homeschooling wurde als Belastung erlebt. Für viele Kinder und Jugendliche war es schwer, Aufgaben zu priorisieren und eine eigene Tagesstruktur zu finden. Dazu kamen Leistungsdruck, fehlende Unterstützung durch Erwachsene oder Lehrpersonal. Mädchen fühlten sich zudem stärker belastet als Jungen. Die Folgen sind Rückzug, Isolation bis hin zu Depressionen. Letzteres tritt in Sachsen-Anhalt vor allem bei den 15- bis 17-Jährigen auf, wenn auch in deutlich geringer Zahl als im Bundesdurchschnitt, wie der DAK-Kinder- und Jugendreport zeigt.

Kinder psychisch entlasten

Dr. Wolfgang Pilz behandelt in seiner Praxis in Magdeburg wöchentlich um die 30 Kinder und Jugendliche. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Den einen Weg, die Folgen der Pandemie abzufedern, gibt es nicht. Lösungen funktionieren nur individuell. Wer in der Nacht nicht schlafen kann, sollte auf den Mittagsschlaf am Tag verzichten – selbst wenn nach der Schule die Erschöpfung groß ist, empfiehlt Pilz. Erwachsene müssten zudem Anteil am Leben ihrer Kinder nehmen – auch in der virtuellen Welt. Selbst wenn es schwer zu verstehen sei, was der Nachwuchs da am PC oder auf Social Media treibt.



Gleichzeitig müssten Eltern raus aus dem Besorgnismodus. Stimmungsschwankungen seien bis zu einem gewissen Grad normal. Wer allerdings professionelle Hilfe suchen möchte, kann sich an Beratungsstellen oder Psychotherapeuten wenden. Die Schwelle dafür sei in den vergangenen Monaten gesunken, erzählt Pilz zufrieden. Auf einen Termin muss man im Moment trotzdem einige Monate warten – es sei denn, es handele sich um ein akutes Problem, das nicht warten kann.

Um psychischen Erkrankungen vorzubeugen, müssten Schülerinnen und Schüler schon in der Schule lernen, ihre Emotionen selbst zu regulieren, schlägt Pilz vor. Ideen wie diese scheitern jedoch meist an der Umsetzung im Lehrplan oder fehlendem Personal. Erste Ansätze gibt es in einigen Schulen aber trotzdem. Eine Schulpädagogin aus dem Salzlandkreis berichtet, mit ihren Schülerinnen und Schülern eine Tagesstruktur entwerfen zu wollen. Auch ein Sozial-Kompetenzprojekt sei in Planung. Man versucht im Kleinen aufzuholen, was die Kinder und Jugendliche fast zwei Jahre lang verpasst haben.

Aufholen nach Corona

Mehr als 64 Unterrichtstage sind zwischen Januar 2020 bis Mai 2021 nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Schnitt in deutschen Grundschulen ausgefallen. Im Sekundarbereich waren es sogar 84. Bisher weiß man jedoch kaum etwas über das Ausmaß der Lernlücken und Kompetenzrückstände – besonders im Hinblick auf die Unterschiede bei sozialer Herkunft, Familiensprache, der Region, den Schulfächern und -klassen. Die Gefahr, dass sich bereits bestehende Ungleichheiten verfestigen, ist hoch.



Um die Lernlücken so schnell wie möglich zu schließen, wurden in der Vergangenheit viele Möglichkeiten diskutiert – von kollektiven Klassenwiederholungen bis zu verkürzten Sommerferien. Kurz vor der Bundestagswahl 2021 wurde das Programm "Aufholen nach Corona" auf den Weg gebracht, das mit zwei Milliarden Euro gefördert wird. Damit sollen beispielsweise zusätzliche Lehrangebote, Online-Werkstätten, Lerncamps und Ferienangebote realisiert werden. Detlef Fickermann, Herausgeber der Zeitschrift "Schule während der Corona-Pandemie" hat diese Summe heruntergerechnet. Für Sachsen-Anhalt kommt er auf 133,86 Euro pro Schüler. Zu wenig, um damit wirklich etwas zu bewirken.

Ich hätte meinen Schwerpunkt in der Förderung immer auf die Grundschulen gelegt. Worauf sollen Erst- und Zweitklässler in Zukunft aufbauen, wenn ihr Lese- und Schreiblernprozess nicht abgeschlossen ist? Detlef Fickermann Herausgeber der Zeitschrift "Schule während der Corona-Pandemie"