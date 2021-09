Am Montag ist Weltkindertag – ein Anlass, den die Kinderbeauftragten in Sachsen-Anhalt nutzen, um die Regierung zu kritisieren. Sie sehen deutlichen Handlungsbedarf bei der Umsetzung von Kinderrechten in Deutschland. Fast 30 Jahre nach der Ratifizierung der UN-Kinderrechtekonvention im Jahr 1992 durch den Deutschen Bundestag sei es noch immer nicht gelungen, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Die Beauftragten sprachen im Vorfeld des Weltkindertages am 20. September von einem "Armutszeugnis erster Klasse für die bundesdeutsche Politik".