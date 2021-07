Leinwände flimmern wieder Kinos in Sachsen-Anhalt öffnen nach Corona ihre Türen

Existenzängste hat Frankl nicht. Die Überbrückungshilfen seien schnell gezahlt worden, so der Kinoleiter. Im Juli wird das Kino in Burg 14 Filme zeigen.

In Naumburg hat das Cineplex bereits am Mittwoch zu einer kleinen Vorpremiere eingeladen. Mitarbeiter, Partner und Förderer feierten den Neustart nach der Corona-Pause.

Ob Multiplex-Kinos wie das UCI in Dessau, das Cinestar in Magdeburg und das Cinemaxx in Halle oder Programmkinos wie das Studiokino "Eisenstein" in Quedlinburg und das "Zazie" in Halle: Die Lichtspielhäuser im Land gehen wieder an den Start.