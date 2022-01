Der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) geht nach eigenen Angaben das Geld für Arbeiten an hunderten historischen Mauern in Sachsen-Anhalt und Thüringen aus. In den vergangenen drei Jahren seien 140 Mauern für rund sechs Millionen Euro saniert worden, 40 Prozent davon Friedhofsmauern.