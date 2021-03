Die evangelische als auch die katholische Kirche in Sachsen-Anhalt haben den Vorschlag von Bund und Ländern kritisiert, keine Ostergottesdienste abzuhalten. Damit reagierten die Kirchen auf die Ergebnisse der Corona-Maßnahmen des Bund-Länder-Treffens vom Dienstag. Nach den neuen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der Ankündigung eines harten Oster-Lockdowns sind die Feierlichkeiten in den Kirchen an den Feiertagen ungewiss.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will den Kirchen unterdessen keine Vorgaben für die Feier der Ostergottesdienste machen. "Der Ministerpräsident wird keine Vorgaben oder Bitten gegenüber den Kirchen artikulieren", erklärte ein Regierungssprecher. Die Gespräche mit den Religionsgemeinschaften führe allein der Bund.