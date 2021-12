Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gewährt aktuell neun Menschen Kirchenasyl in Sachsen-Anhalt. Unter denen, die dort Zuflucht suchen, sind laut EKM – mit Stand 14. Dezember – ein Elternpaar mit drei Kindern sowie zwei Männer und zwei Frauen.

Für 26 Personen sei das Kirchenasyl beendet worden. Die meisten von ihnen kommen der EKM zufolge aus Afghanistan, Syrien und Iran; ihnen drohe die Abschiebung in andere Länder. Beim Beantragen des Kirchenasyls sei es ihnen neben individuellen Gründen auch um die Angst vor einer Inhaftierung unter menschenunwürdigen Verhältnissen in anderen Ländern gegangen.

Die meisten Fälle von Kirchenasyl dauerten der EKM zufolge nicht länger als sechs Monate. Weil die Aussetzung von Abschiebungen in der Corona-Pandemie inzwischen wieder aufgehoben wurde, stieg die Anzahl der Kirchenasyle zu Jahresbeginn im Vergleich zu 2020 moderat an.

Die Abschiebung einer Familie aus Bernburg im Salzlandkreis hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt. Ende März war eine Familie auseinandergerissen worden. Der Vater und der elfjährige Sohn, der in Bernburg geborgen wurde, wurden in ihr Herkunftsland Armenien abgeschoben. Die Mutter sollte ebenfalls abgeschoben werden, erlitt jedoch einen psychischen Zusammenbruch und wird seitdem in einer Klinik behaddelt. Weil ihr weiterhin die Abschiebung droht, gewährte die Talstadtgemeinde in Bernburg der Frau Kirchenasyl.