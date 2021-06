Als Grund für die schlechten Aussichten in diesem Jahr nannte der Verband die kalten Frostnächte im April. Auch die Trockenheit und die heißen Temperaturen in der vergangenen Woche seien nicht förderlich gewesen. Schon in der vorangegangenen Saison fiel die Ernte deutlich schlechter als in den Vorjahren aus – in Sachsen-Anhalt waren es 1.207 Tonnen, in Sachsen 448 Tonnen. Für dieses Jahr rechnen die Obstbauern in Sachsen-Anhalt mit 1.350 Tonnen, in Sachsen mit 550 Tonnen.