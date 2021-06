Die App kann die Antworten automatisch auswerten und zeigt dann eine Einschätzung an, ob und wie wahrscheinlich eine Gefahr für das Kind besteht. "Man bekommt dann eine rechtssichere Handlungsempfehlung und auch Hilfe, um Kontakt zur Polizei oder zum Jugendamt aufzunehmen", sagt Böhm. Die App kann auch empfehlen, dass man das Kind weiter beobachten oder mit Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen soll. Die App generiert dafür sogar einen Gesprächsleitfaden, um mit den Fachkräften über die richtigen Fragen zu sprechen. Und sollte sich tatsächlich ein Fall von Kindeswohlgefährdung daraus entwickeln, kann die App auch eine Fallakte für das Jugendamt oder die Polizei erstellen.

Daten von Minderjährigen, Fotos von möglichen Verletzungen, Verhaltensbeobachtungen: In der App "KiSchu" können hochsensible Daten entstehen. Die Softwareentwickler von Perdix Creations haben sich deshalb von Anfang an von Datenschutzexperten beraten lassen. Robert Böhm: "Die Daten bleiben ausschließlich auf dem jeweiligen Gerät, man kann die App komplett anonym benutzen und für jeden Fall muss man ein eigenes Passwort vergeben." So könnte in einer Kita zum Beispiel auch ein Fall angelegt werden, wenn die Gefahr für ein Kind von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin ausgeht.

Robert Böhm von Perdix Creations aus Köthen hat die "KiSchu"-App entwickelt. Bildrechte: Robert Böhm/Perdix Creations

Aber in der App würden Daten nicht willkürlich gesammelt, sagt Schulze. "Bei einem Verdachtsfall muss man aber Daten sammeln, um einen Fall zu fundieren. Und das Risiko an Leib und Leben für ein Kind hat meiner Meinung nach eine höhere Priorität als Datenschutz", sagt der Kinderheim-Leiter. Softwareentwickler Böhm meint, jedes Smartphone könne Fotos machen, in der "KiSchu"-App sind die Fotos aber durch ein Passwort geschützt, also besser als in der Fotogalerie auf dem Smartphone.

Das Start-Up Perdix Creations aus Köthen entwickelt auch Apps für Museen. Bildrechte: Perdix Creations

Vorteil Spieleentwicklung