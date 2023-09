Gesetzentwurf Kita-Beiträge in Sachsen-Anhalt weiterhin nur für ältestes Kind

In Sachsen-Anhalt sollen Eltern mit mehr als einem Kind in Krippe, Kindergarten oder Hort weiterhin nur den Beitrag für das älteste Kind zahlen müssen. Das sieht ein entsprechender Gesetzentwurf vor. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) kündigte zudem an, die Kinderbetreuung weiter auszubauen.