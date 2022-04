Einer der Gründe für die schwierige Suche nach neuem Personal dürfte auch in der unterdurchschnittlichen Bezahlung liegen, die Fachkräfte in Sachsen-Anhalt bekommen: Während Vollzeitbeschäftigte deutschlandweit ein mittleres Bruttoentgelt von rund 3.400 Euro bekamen, liegt der Wert in Sachsen-Anhalt mit rund 2.750 Euro deutlich darunter.

Dazu kommt, dass in Sachsen-Anhalt deutlich mehr als 60 Prozent der Beschäftigten in Kitas in Teilzeit arbeiten – und damit am Ende des Monats in der Realität weniger Geld bekommen.