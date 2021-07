In vielen anderen Bundesländern müssen Eltern für die Betreuung von Kindern ab einem bestimmten Alter oder für eine bestimmte Stundenzahl am Tag nichts bezahlen. So ist der Kitabesuch etwa in Rheinland-Pfalz für Kinder ab dem zweiten Geburtstag gebührenfrei, in Niedersachsen ab dem dritten Geburtstag für bis zu acht Stunden am Tag. In Thüringen sind die letzten beiden Kindergartenjahre grundsätzlich gebührenfrei, in Sachsen und Brandenburg gilt das nur für das letzte Kindergartenjahr.