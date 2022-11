Das Land will zudem zusätzliche Fachberaterinnen und Fachberater sowie Fachkräfte in Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen finanzieren. Die Staatskanzlei kündigte außerdem an, dass das Land Berufs- und Fachschulen in freier Trägerschaft fördert, wenn sie kein Schulgeld erheben, um die Schulgeldfreiheit für Auszubildende als Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und -pfleger sowie Sozialassistenten und -assistentinnen zu finanzieren.



Sozialministerin Petra Grimm-Benne teilte mit, man wolle nicht länger riskieren, dass das Schulgeld Interessierte davon abhält, in Sachsen-Anhalt einen dieser wichtigen Berufe zu wählen.