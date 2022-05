Mehrere Einrichtungen werden wegen des Streiks in eine Notbetreuung wechseln. Mindestens zehn Horte und Kitas in den Landkreisen Börde und Harz würden am Freitag gar nicht öffnen, weil zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stünden, sagte Flachshaar.

In dem bundesweiten Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsdienste war erst vergangene Woche in mehreren Bundesländern gestreikt worden. Am vergangenen Mittwoch hatten die Gewerkschafter auch in Sachsen-Anhalt die Arbeit niedergelegt. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die rund 300.000 Beschäftigten. Weiterverhandelt wird am kommenden Montag.