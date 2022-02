Sachsen-Anhalt ändert die Quarantäne-Regeln für Kinder in Kitas, damit trotz hoher Corona-Zahlen mehr Kita-Kinder ihre Betreuungseinrichtung besuchen können. Die neue Regelung ist am 15. Februar in Kraft getreten. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, müssen bei einem positiven Corona-Test nicht mehr automatisch alle Kinder einer Gruppe in Quarantäne.