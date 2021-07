Wer sein Kind in Sachsen-Anhalt in Kinderkrippe oder Kindergarten betreuen lassen möchte, zahlt je nach Ort recht unterschiedliche Beiträge. Ein Kindergartenplatz mit einer täglichen Betreuungszeit von zehn Stunden kostet in Magdeburg beispielsweise 80 Euro pro Monat, in der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen hingegen 210 Euro – ein Unterschied von 130 Euro im Monat oder über 1.500 Euro pro Jahr.