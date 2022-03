Gewerkschaften haben Beschäftigte im Bereich Soziales und Erziehung in Sachsen-Anhalt dazu aufgerufen, am Dienstag die Arbeit niederzulegen. Der Internationale Frauentag sei nicht ohne Grund gewählt worden, so Verdi-Landesbezirksleiter Oliver Greie. Überwiegend seien es Frauen, die in der Kinderbetreuung, in der Sozialarbeit und in der Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig sind, sagte Greie weiter.