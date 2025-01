Die Opposition im Landtag forderte deshalb bessere Personalschlüssel . Ziel sei es, die Qualität in den Kitas zu erhöhen. Das Deutsche Rote Kreuz setzt auf Personaltransfers und darauf, dass frei werdendes Kita-Personal weiterqualifiziert werden kann. Die Arbeiterwohlfahrt betont, dass gutes Personal gebraucht werde, um Kinder und Familien zu betreuen. Sie weist darauf hin, dass Erzieherinnen oft mit Leidenschaft in der frühkindlichen Bildung arbeiteten – und möglicherweise eher das Bundesland wechseln wollten als das Arbeitsfeld.

Nach Zahlen des Sozialministeriums in Sachsen-Anhalt gehen in den nächsten zehn Jahren etwa 23 Prozent des Gesamtpersonals in den Ruhestand. In den kommenden 15 Jahren werden es rund 35 Prozent sein, hieß es auf MDR-Anfrage.