Seit einem Jahr werden die Abwasserproben aus den vier größten Klärwerken Sachsen-Anhalts zusätzlich zu den üblichen Stoffen regelmäßig auf das Covid-19-Virus getestet. Anhand der Konzentration kann die Viruslast in der Bevölkerung genau ermittelt werden, ohne dass einzelne Testergebnisse erhoben und gemeldet werden müssen. Denn die Viruslast in der Kloake steigt, je mehr Menschen sich mit Corona anstecken. Der Vorteil: Die Abwassertests messen auch die Viruslast von Menschen, die sich eventuell (noch) gar nicht haben testen lassen – zum Beispiel, weil sie keine Symptome haben. So können Infektionswellen frühzeitig erkannt und Gesundheitsämter vorgewarnt werden.

Durch Abwasser-Tests an Kläranlagen können Corona-Wellen frühzeitig erkannt werden (Symbolbild). Bildrechte: colourbox