Der Landestrend zeigt sich allerdings nicht in allen Regionen: So seien im Landkreis Börde im vergangenen Jahr rund 350 Parzellen mehr verpachtet worden. Auch die Verbände in Dessau und Merseburg hätten einen "sehr guten Zulauf" verzeichnet, so Weber. Natürlich hätten Bevölkerungsschwund und demografische Entwicklung auch Auswirkungen auf die Kleingartenanlagen in Sachsen-Anhalt, gibt Weber zu, "aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es noch vor zehn Jahren befürchtet haben". Die sinkenden Zahlen hätten auch damit zu tun, dass Verbände aus dem Landesverband ausgetreten sind und nun aus der Statistik rausfallen, gibt der Verbandsvertreter zu bedenken.