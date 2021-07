In ihrer Studie betrachteten die Forscher drei Szenarien: viel, mäßiger und kein wirksamer Klimaschutz. Das Ergebnis: Im schlechtesten Fall könnten die Temperaturen in Sachsen-Anhalt um bis zu fünf Grad steigen. In Halle oder Magdeburg würden dann Bedingungen herrschen wie zurzeit in Rom oder Madrid.