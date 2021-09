Fridays For Future Globaler Klimastreik in Sachsen-Anhalt: Erste Demonstration in Salzwedel

Für Freitag hat Fridays for Future zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Auch in Sachsen-Anhalt sind einige Aktionen geplant, zum Beispiel in Sangerhausen und Halle. Die erste hat am Vormittag in Salzwedel begonnen.