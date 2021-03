Sachsen-Anhalts Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) hat am Dienstag den "Monitoringbericht 2020" zum Klimawandel in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. In dem rund 80 Seiten umfassenden Papier werden Ergebnisse der landesweiten Klimawandel-Beobachtungen vorgestellt und Schlussfolgerungen für künftige Anpassungen "in allen gesellschaftlichen Bereichen" gezogen.