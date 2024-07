In Magdeburg gibt es derzeit Baupläne für mindestens zwei weitere Hochhäuser, die große Glasflächen vermuten lassen. Der Stadtrat hat inzwischen sogar ein Hochhauskonzept verabschiedet, bei dem das Thema Klimaschutz allerdings keine große Rolle spielt. Dennoch dürften spiegelglatte Fassaden in Zukunft an Bedeutung verlieren, es sei denn man baut dort, wo es derzeit keinen Mangel an Energie zu geben scheint, also in Dubai oder Katar.